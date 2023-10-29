В Ингушетии тоже готовятся к охоте на ведьм

Власти Ингушетии повысили меры безопасности в аэропорту Магас, расположенном на территории города Сунжи, в связи с распространением в соцсетях фейковой информации о предполагаемом прибытии рейса из Израиля. Об этом сообщается в пресс-релизе мэрии Сунжи.

В мэрии также призвали местную молодежь не поддаваться на провокации и не доверять недостоверной информации.

Ранее в социальных сетях региона распространялась информация о возможном прилете рейса из Израиля в Ингушетию 1 ноября. Однако директор аэропорта Магас Магомед Цуров опроверг эти сообщения, назвав их фейковыми и провокационными.