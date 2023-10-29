Глава Пентагона Ллойд Остин призвал к прекращению атак на американские силы на Ближнем Востоке, обвиняя в этом поддерживаемые Ираном группировки. Его комментарии были опубликованы на сайте комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США в связи с его выступлением на слушаниях.

Остин подчеркнул необходимость защиты американских сил и граждан в регионе и заявил о недопустимости атак, поддерживаемых Ираном. Он указал, что США уже применили высокоточные удары в Сирии в качестве самообороны и предупредил о возможности дополнительных мер, если нападения продолжатся. «Мы ответим, когда и где сочтем нужным», — заявил глава Пентагона.

Остин также сообщил об усилении мер по защите американских сил в регионе, включая переброску системы ПРО THAAD и дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot.