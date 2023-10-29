США обещают ответ на обстрелы баз обновлено 21:34
Глава Пентагона Ллойд Остин призвал к прекращению атак на американские силы на Ближнем Востоке, обвиняя в этом поддерживаемые Ираном группировки. Его комментарии были опубликованы на сайте комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США в связи с его выступлением на слушаниях.
Остин подчеркнул необходимость защиты американских сил и граждан в регионе и заявил о недопустимости атак, поддерживаемых Ираном. Он указал, что США уже применили высокоточные удары в Сирии в качестве самообороны и предупредил о возможности дополнительных мер, если нападения продолжатся. «Мы ответим, когда и где сочтем нужным», — заявил глава Пентагона.
Остин также сообщил об усилении мер по защите американских сил в регионе, включая переброску системы ПРО THAAD и дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot.
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Министр обороны США Ллойд Остин выразил свою озабоченность возможностью того, что Россия в будущем может бросить вызов НАТО, передает ТАСС.
На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США он заявил: «Я не сомневаюсь в том, что рано или поздно Россия сможет бросить вызов НАТО, и мы окажемся в ситуации, когда будем стрелять друг в друга».
Остин также подчеркнул, что в случае успешного благоприятного для России исхода войны в Украине, это может поставить под угрозу безопасность соседних стран, в частности прибалтийских государств.