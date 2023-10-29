Миротворцы объявили о завершении ротации в Карабахе

Министерство обороны России сообщило о завершении ротации личного состава российского миротворческого контингента на территории Карабахского экономического региона Азербайджана, а также отправки военной техники на ремонт в РФ, передает ТАСС.

«Завершается ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта», — говорится в информационном бюллетене военного ведомства РФ.