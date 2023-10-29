Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в преддверии предстоящей речи своего генсека Хасана Насраллы в пятницу выпустила зловещий ролик в лучших традициях Голливуда. Видео было опубликовано в Telegram-канале группировки.

Ранее СМИ отмечали, что это будет его первое обращение с момента начала войны между Израилем и ХАМАС.

В трейлере содержится недвусмысленное предупреждение: «Ждите пятницы...». Такой таинственный призыв вызвал догадки о том, что в своей речи Насралла может объявить войну Израилю.

Это предупреждение происходит на фоне обострения напряженности в регионе, учитывая, что ранее йеменское движение «Ансар Аллах», более известное как хуситы, уже объявило войну Израилю.