Эрдоган обрушился с критикой на Запад и Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности и военные преступления, передают турецкие СМИ.

«Израиль, получая безусловную поддержку Запада и США, совершает в Газе преступления против человечности. [Настоящее] государство должно следовать правилам войны. Но Израиль наносит удары по больницам. Мы продолжаем контакты с партнерами, ведем работу, чтобы каждый человек из Израиля, совершивший военные преступления, предстал перед законом», — сказал он журналистам после заседания Кабмина республики.

Эрдоган также выступил с критикой международного сообщества за «бездействие» в ситуации в секторе Газа. Он осудил Европейский Союз и Совет Безопасности ООН за отсутствие адекватной реакции. Эрдоган подчеркнул серьезность обстановки в Газе.

«Я говорю это очень ясно и определенно: голос тех, кто сегодня молча наблюдает за смертью тысяч детей в Газе, завтра ни в каком вопросе не будет представлять какого-либо значения».

Эрдоган заверил, что Турция и впредь будет сохранять свою решительную позицию по этому вопросу.