Чиновника в Азербайджане арестовали за взятку

В Азербайджане арестовано должностное лицо по обвинению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

По информации Генпрокуратуры, на основе проведенных оперативно-розыскных действий было возбуждено уголовное дело в отношении Амиля Абдуллаева, начальника Лянкяранского регионального центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов. Ему предъявлены обвинения в получении взятки от гражданина в размере 14 тыс. 900 манатов за использование земельного участка лесного назначения.

Во время обыска в служебном помещении Абдуллаева были найдены и изъяты доказательства, связанные с данным делом. На основании собранных доказательств ему было предъявлено обвинение по статье 311.3.3 УК Азербайджана, предусматривающей ответственность за получение взятки в крупном размере. Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по делу продолжается.