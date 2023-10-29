ХАМАС о заложниках

Боевое крыло ХАМАС заявило о намерении освободить несколько иностранных заложников в ближайшие дни, передает Haaretz.

Пресс-секретарь ХАМАС в секторе Газа, известный под именем Абу Убайда, заявил во вторник вечером, что группировка планирует освободить «некоторое количество» заложников, не имеющих израильского гражданства, заявив о «нежелании удерживать их в секторе Газа».

Абу Убайда также прокомментировал наземную операцию ЦАХАЛ, которая, по утверждениям израильской стороны, привела к освобождению похищенной израильской военнослужащей Ори Мегидиш. По его словам, Мегидиш не была в плену ХАМАС: «Возможно, она была удерживаема частными лицами, — сказал он, добавив, что, — Израиль не освободил ни одного из заложников, удерживаемых ХАМАС».