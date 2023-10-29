ХАМАС: Защита населения Газы – ответственность ООН

Один из основателей группировки ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что обеспечение безопасности гражданского населения в секторе Газа должна осуществлять ООН, а не ХАМАС, который контролирует территорию с 2007 года. Об этом он заявил в интервью Russia Today.

Марзук, идеолог и замглавы политбюро ХАМАС, объяснил строительство туннелей в Газе необходимостью защиты боевиков ХАМАС от ударов Израиля, уточнив, что забота о гражданских лицах – это обязанность ООН.

«75% населения Газы – беженцы, так что обязанность защищать их лежит на ООН. Согласно Женевским конвенциям, обеспечение потребностей граждан на оккупированных территориях – это обязанность оккупантов», – отметил Марзук.