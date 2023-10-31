В Индии несколько оппозиционных политиков, в том числе Шаши Тарур и Паван Хера из Партии конгресса, а также Махуа Мойтра из партии Тринамул конгресс, получили уведомления от компании Apple о потенциальных кибератаках со стороны государства на их устройства iPhone, передает The Wall Street Journal.

По данным The Wall Street Journal, эти политики являются частью коалиции, выступающей против правящей партии премьер-министра Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» на предстоящих выборах. Индийский министр технологий Ашвини Вайшнав уже сообщил о начале расследования и пригласил Apple к сотрудничеству.

Также стало известно, что подобные предупреждения от Apple получили журналисты и руководители аналитических центров Индии. Эти сообщения вызвали опасения среди оппозиции относительно потенциальной слежки со стороны правительства.

Однако правительство Индии опровергает обвинения в слежке, а представитель правящей партии раскритиковал оппозицию за то, что она «видит призраков из-за политического разочарования».