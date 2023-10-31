Арестован сын главы партии «Мусават» Арифа Гаджилы. Об этом А.Гаджилы сообщил в Facebook.

Гаджилы отметил, что его сын Орхан был арестован в связи с автомобильной аварией, произошедшей несколько дней назад.

Отметим, что некоторое время назад появились сообщения о том, что сын главы партии «Мусават» Арифа Гаджилы Орхан совершил дорожно-транспортное происшествие в Баку. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что на проспекте Гусейна Джавида водитель, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП. При маневрировании автомобиль марки Honda врезался в несколько автомобилей. Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие, повреждены автомобили.