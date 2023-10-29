США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

США направят 300 военнослужащих в зону оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США, которая охватывает регионы Ближнего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер.

Он не уточнил точные места дислокации войск, но подчеркнул, что они не будут направлены в Израиль.

Помимо этого, Райдер заявил, что общее количество атак с применением ракет и беспилотников на американские базы в Ираке и Сирии достигло 27, включая 6 атак, которые произошли после того, как американская авиация нанесла удары по складам оружия проиранских отрядов в Сирии на прошлой неделе.

Всего было осуществлено 16 атак на американские базы в Ираке и 11 - в Сирии.