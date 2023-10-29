Боливия разрывает дипотношения с Израилем
Боливия объявила о прекращении дипломатических отношений с Израилем, передает Reuters.
МИД Боливии объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Южноамериканская страна обвинила Израиль в преступлениях против человечности в секторе Газа.
Это не первый случай разрыва отношений между странами; аналогичная ситуация произошла в 2009 году, однако дипломатические связи были восстановлены в 2020.
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