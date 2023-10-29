Чего ждать в 12-м санкционном пакете ЕС против России

Санкции включают экспортные и импортные ограничения, затрагивая сварочные аппараты, химикаты, оборонные технологии и ПО, а также металлы и алюминиевые изделия. Цель — воспрепятствовать обходу существующих запретов через третьи страны. Также возможно включение компаний из этих стран в санкционный список, если не будут приняты жесткие меры в отношении России.

ЕС также рассматривает меры по соблюдению ценового потолка на нефть в $60, включая запрет на операции с санкционными морскими судами и требование о контрактных ограничениях поставок.

Рассматривается повышение прозрачности цен на нефть. В пакет войдут 100 физических и 40 юридических лиц, что должно дополнить предыдущий пакет санкций, введенный в июне 2023 года.