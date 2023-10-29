Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии

Чемпионат мира по футболу 2034 года состоится в Саудовской Аравии. Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об этом в Instagram.

Решение было принято после того, как Австралия отозвала свою заявку, оставив Саудовскую Аравию единственным кандидатом. Инфантино отметил, что ЧМ-2026 пройдет в Северной Америке (Канада, Мексика и США), а в 2030 году матчи турнира впервые примут шесть стран: Уругвай, Парагвай, Аргентина, Марокко, Португалия и Испания.

Официальное объявление организаторов ЧМ-2034 ожидается на конгрессе ФИФА в конце 2024 года. Саудовская Аравия станет четвертой азиатской страной, проводящей чемпионат мира после Японии, Южной Кореи и Катара.

Последний мундиаль принимал Катар. В 2022 году чемпионами мира стали футболисты сборной Аргентины.