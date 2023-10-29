Столтенберг призывает не зацикливаться на одном Израиле

На заседании Северного совета в Осло он заявил: «Украинцы воюют с мужеством и решимостью. Но мужество не останавливает бомбы. Решительность не перехватывает ракеты. Это делает оружие. Высококачественное – и в больших количествах. Танки, средства противовоздушной обороны, истребители и боеприпасы. Наша поддержка имеет значение».

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не может решать только один кризис за раз, отмечая продолжающуюся угрозу со стороны России. Он напомнил о значительных потерях России и том, что вторжение в Украину стало для нее стратегическим поражением: «Россия проиграла. Она потеряла десятки тысяч солдат. Она потеряла большое количество военной техники. Она потеряла политическое влияние и все больше изолируется. Вторжение в Украину – это стратегическое поражение России».

Генсек подтвердил решимость НАТО продолжать поддержку Украины, несмотря на войну в Газе.