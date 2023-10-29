Столтенберг призывает не зацикливаться на одном Израиле
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настоятельно призвал членов Альянса продолжать оказывать военную поддержку Украине, несмотря на недавние события на Ближнем Востоке, передает «Европейская правда».
На заседании Северного совета в Осло он заявил: «Украинцы воюют с мужеством и решимостью. Но мужество не останавливает бомбы. Решительность не перехватывает ракеты. Это делает оружие. Высококачественное – и в больших количествах. Танки, средства противовоздушной обороны, истребители и боеприпасы. Наша поддержка имеет значение».
Столтенберг подчеркнул, что НАТО не может решать только один кризис за раз, отмечая продолжающуюся угрозу со стороны России. Он напомнил о значительных потерях России и том, что вторжение в Украину стало для нее стратегическим поражением: «Россия проиграла. Она потеряла десятки тысяч солдат. Она потеряла большое количество военной техники. Она потеряла политическое влияние и все больше изолируется. Вторжение в Украину – это стратегическое поражение России».
Генсек подтвердил решимость НАТО продолжать поддержку Украины, несмотря на войну в Газе.