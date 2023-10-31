Благодаря Турции: Гагаузия получит газ вдвое дешевле

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул объявила о достижении договоренностей, позволяющих снабжать Гагаузию газом по значительно сниженным ценам. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Как сообщила Гуцул, цена газа для жителей Гагаузии будет составлять около 10 леев (€0,5) за кубический метр, что примерно в два раза дешевле по сравнению с остальной частью Молдавии. Согласно ее заявлению в Telegram-канале, турецкая компания заключила контракт с европейским трейдером на покупку газа непосредственно из европейской системы газоснабжения и подписала контракт с молдавским лицензированным оператором для доставки газа по специальной цене.

Данное соглашение объявлено на фоне энергетического кризиса в Молдавии, вызванного ростом цен на газ и электроэнергию. Отмечается также, что с октября 2022 года российская компания «Газпром» сократила на 30% суточный объем подачи газа в республику, что, по словам компании, связано с техническими проблемами, в то время как в Кишиневе ответственность за кризис возлагают на российский газовый холдинг.

В прошлую зиму Молдавия перешла на закупки топлива у европейских поставщиков.