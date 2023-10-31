Al Jazeera стала мишенью кибератак

В заявлении, опубликованном на сайте телеканала Al Jazeera, указывается, что веб-сайты и операционные системы компании подверглись атакам, нарушающим процесс вещания и публикации материалов, освещающих войну в Газе. В заявлении также отмечается, что большинство атак было осуществлено с IP-адресов, находящихся на территории участника текущего конфликта.

Израильские власти ранее обвиняли Al Jazeera в предвзятости при освещении событий в секторе Газа. 15 октября министр связи Израиля Шломо Кари заявил о намерении добиваться закрытия бюро Al Jazeera в стране, утверждая, что канал поддерживает движение ХАМАС и подвергает израильских военных риску.

20 октября израильское правительство приняло новые правила, позволяющие закрывать представительства иностранных СМИ, если их деятельность угрожает национальной безопасности.