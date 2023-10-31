Израиль предлагает списать часть международного долга Египта через Всемирный банк, чтобы стимулировать правительство Абделя Фаттаха ас-Сиси принять переселенцев из сектора Газа, следует из информации израильского ресурса Ynet.

Египет, страдающий от долгового кризиса, занимает второе место среди стран-лидеров по вероятности дефолта после Украины.

Каир тратит половину своих доходов на проценты по долгам и зависит от кредитов МВФ и государств Персидского залива. Вместе с тем вопрос о способности Израиля повлиять на Всемирный банк для списания долгов Египта остается открытым.

Ранее США использовали списание долгов как инструмент для приведения Египта в соответствие с их внешней политикой, списав половину долга в 1991 году в обмен на участие Египта в коалиции против Ирака.