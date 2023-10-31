Байден упирается: Никакой помощи Израилю без Украины

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома, не исключил возможность наложения президентом США Джо Байденом вето на бюджетный законопроект, если в нем не будет предусмотрена финансовая помощь Украине, передает «Европейская правда».

По словам Кирби, законопроект республиканцев в Палате представителей, не включающий расходы для Украины, вызывает «глубокое беспокойство» и «не соответствует нашим потребностям в национальной безопасности».

«И как верховный главнокомандующий, президент никогда не сделает ничего, что не соответствует нашим ключевым потребностям национальной безопасности», – добавил он.

Напомним, Белый дом запросил у Конгресса дополнительные 105 миллиардов долларов, из которых 61,4 миллиарда предназначались для Киева, но республиканцы представили законопроект, отделяющий помощь Израилю от Украины.