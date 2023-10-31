Кремль превращает миллиарды индийских рупий в корабли на Каспии наш комментарий
На индийских верфях заложат грузовые суда, которые Россия будет использовать в Каспийском море. Всего их будет 24: контейнеровозы, балкеры и химовозы. Корабли планируется сдать до 2027 года.
Россия богата не только талантами, но и фанатами коридора «Север - Юг». А также теми, кто поначалу создаст проблемы, наторговав нефтью с Индией за рупии почти на 30 миллиардов долларов, а затем пытается эти индийские «фантики» как-то пристроить.
Менять их во что-то более валютно-приличное через банки Эмиратов не получается. Точнее - получается, но очень дорого. По разным оценкам, при конвертации теряется от 30 до 40 процентов реальной суммы. Очень существенную часть (до половины комиссионных) составляют взятки и откаты индийским чиновникам, дающим разрешения проводить операции с рупией, остальное теряется на комиссиях по переводу рупий в стейблкойны, затем - в дирхамы, а после этого - в доллары.
В итоге в прошлом месяце главный российский дипломат Сергей Лавров меланхолично заметил: «...накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения, и наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать». Что, в общем-то, достаточно странно, поскольку выбор областей для инвестирования при такой ситуации должен был оставаться за Москвой. В конце концов – это ее деньги и ее риски.
Но у кремлевских собственная гордость и собственная реальность, а потому возникла, на первый взгляд, неплохая идея – через зависшие индийские рупии решить вопрос с дефицитом гражданского грузового флота, в том числе на маршруте МТК «Север - Юг», заказав недостающие суда у индусов. На первый взгляд все вполне логично: у России собственных верфей мало, все они чудовищно загружены, поставка запчастей из-за санкций затруднена. В итоге создавать что-то современное и высокотехнологичное в достаточном количестве российское судостроение попросту не в состоянии.
А время между тем не терпит и откровенно поджимает. Ведь, по крайне оптимистичным прогнозам Евразийского банка развития, объем перевозок на МТК «Север — Юг» вырастет не менее чем в два раза – с нынешних 8 до16 миллионов тонн груза. Не будем о том, откуда берутся столь радующие глаз цифры (спойлер – с потолка), вернемся к нашим баранам, простите, индийским судам для России.
Цифры авторы идеи превращения фантиков в реальные суда предлагают самые радостные. Да что там – весьма вкусные цифры они предлагают. И цены на корабли будут в два раза ниже, чем на международных рынках, на которые к тому же еще попробуй попади. И лизинговый ставки будут меньше в 6-9 раз. И вообще, заказанные корабли будут спущены на воду до 2027 года. Это не условия – это просто праздник какой-то.
Вот только проблема в том, что так не бывает. И когда широкими мазками рисуется такая оптимистичная картина маслом, глаз сразу начинает выискивать, где здесь подвох. А он буквально на поверхности – нет у Индии судостроительных мощностей, готовых принять и в срок выполнить, сохранив первоначальную цену, российский заказ. Вот физически нет. А потому серьезный бизнес российский заказ принять не сможет.
Примут его совсем другие люди, из тех индийских судостроительных компаний, которые представляют собой обычные «прокладки», не имеющие не то что верфей, даже реальных работающих сайтов. Они вообще функционируют только для личных договоренностей о том, как выгоднее «распилить» заказ и получить за это комиссионные.
Эта индийская специфика превращает программу строительства российских кораблей за индийские фантики в программу «большого попила», за возможность которого нечистоплотные бизнесмены, что из Бхарата, что из путинской России, должны будут поставить благодарственную свечу Кремлю толщиной с ногу индийского слона, лишь бы этот праздник жизни продолжался как можно дольше.
Каждый корабль будет построен с нарушением всех сроков, по итоговой стоимости выйдет «золотым», а уж про качество и говорить нечего. И спросить будет не с кого, ведь все договора будут носить фиктивный характер и заключаться на фиктивных и подставных лиц.
Именно так и будет выглядеть «кремлевское чудо превращения индийских фантиков в российские корабли». Да и тьфу на него.