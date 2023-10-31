Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 01:40

На индийских верфях заложат грузовые суда, которые Россия будет использовать в Каспийском море. Всего их будет 24: контейнеровозы, балкеры и химовозы. Корабли планируется сдать до 2027 года. Россия богата не только талантами, но и фанатами коридора «Север - Юг». А также теми, кто поначалу создаст проблемы, наторговав нефтью с Индией за рупии почти на 30 миллиардов долларов, а затем пытается эти индийские «фантики» как-то пристроить.

Менять их во что-то более валютно-приличное через банки Эмиратов не получается. Точнее - получается, но очень дорого. По разным оценкам, при конвертации теряется от 30 до 40 процентов реальной суммы. Очень существенную часть (до половины комиссионных) составляют взятки и откаты индийским чиновникам, дающим разрешения проводить операции с рупией, остальное теряется на комиссиях по переводу рупий в стейблкойны, затем - в дирхамы, а после этого - в доллары. В итоге в прошлом месяце главный российский дипломат Сергей Лавров меланхолично заметил: «...накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения, и наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать». Что, в общем-то, достаточно странно, поскольку выбор областей для инвестирования при такой ситуации должен был оставаться за Москвой. В конце концов – это ее деньги и ее риски. Но у кремлевских собственная гордость и собственная реальность, а потому возникла, на первый взгляд, неплохая идея – через зависшие индийские рупии решить вопрос с дефицитом гражданского грузового флота, в том числе на маршруте МТК «Север - Юг», заказав недостающие суда у индусов. На первый взгляд все вполне логично: у России собственных верфей мало, все они чудовищно загружены, поставка запчастей из-за санкций затруднена. В итоге создавать что-то современное и высокотехнологичное в достаточном количестве российское судостроение попросту не в состоянии. А время между тем не терпит и откровенно поджимает. Ведь, по крайне оптимистичным прогнозам Евразийского банка развития, объем перевозок на МТК «Север — Юг» вырастет не менее чем в два раза – с нынешних 8 до16 миллионов тонн груза. Не будем о том, откуда берутся столь радующие глаз цифры (спойлер – с потолка), вернемся к нашим баранам, простите, индийским судам для России.