Антитеррористическая операция против азербайджанского туриста в Лиссабоне

Невероятная история приключилась с 36-летним азербайджанским туристом в Лиссабоне, столице Португалии. В минувшие выходные азербайджанец, имя которого не называется, заказал в одном из ресторанов португальской столицы гранатовый сок. Вскоре после этого спецназ антитеррористической полиции ворвался в ресторан, сбил мужчину с ног и надел на него наручники. По данным португальских СМИ, причиной тому стало недоразумение.

Так, русскоязычный азербайджанец перевел слова: «Я хочу гранатовый сок» с русского на португальский, воспользовавшись языковым расширением на своем телефоне. Однако программа перевела этот текст на португальский следующим образом: «У меня есть граната».

Турист написал эти слова на листе бумаги и отдал его официанту. Официант, недолго думая, позвонил в полицию. Вскоре после этого в ресторан вошли пять сотрудников спецназа антитеррористической полиции, вооруженных автоматами, сбили азербайджанского туриста с ног и надели на него наручники.

Представитель полиции сообщил, что после «нейтрализации» азербайджанца ресторан был тщательно проверен. Неназванного туриста доставили в ближайший полицейский участок. Оружия и тем более гранаты при нем, разумеется, не нашли. Тем не менее полиция также обыскала отель, где остановился мужчина. Наконец, после того, как все прояснилось, азербайджанского туриста отпустили.

Накануне этого события, после терактов, совершенных радикальными исламистами во Франции и Бельгии, органы безопасности Португалии повысили уровень террористической угрозы в стране до третьего уровня.