Мощный обстрел Донецка: погибшие и раненые фото, видео
Представители назначенного Россией руководства самопровозглашенной «ДНР» утверждают, что украинские военные обстреляли район Донецка во вторник вечером, в результате чего возникло возгорание цистерн с топливом в Буденновском районе города. О происшествии сообщает российская газета «Известия».
Корреспонденты «Известий» находились рядом с местом обстрела и получили осколочные ранения.
Денис Пушилин, глава донецких сепаратистов, заявил, что в результате обстрела погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС, и ранены 12 гражданских лиц, среди которых двое сотрудников МЧС и трое журналистов газеты «Известия».
Донецк под обстрелом pic.twitter.com/AVyPtt41h5— Bellman13 (@Bellman138) October 31, 2023