Саудовская Аравия в поддержку Израиля, против Ирана главная тема
Несомненно, всякая летящая ракета противника – плохо. Но иногда это так плохо, что даже хорошо.
Хуситы, принявшиеся запускать ракеты и дроны по Израилю и пообещавшие это делать, «пока не прекратится израильская агрессия», сильно облегчили Саудовской Аравии задачу определиться со своей позицией в непростой ситуации, которая требует, с одной стороны, проявить солидарность с арабским миром, клеймящим насилие в секторе Газа, с другой – остаться в тесных партнерских отношениях с Соединенными Штатами и оставить открытой возможность установить рабочие отношения с Израилем.
После того, как в небе над королевством пришлось сбивать ракеты, летевшие в сторону Израиля, а затихшие было на несколько месяцев хуситы убили в ходе боя в юго-западной провинции Джазан четверых саудовских солдат, Эр-Рияду убедительно продемонстрировали, что там и так прекрасно понимают: главная проблема Саудовской Аравии не в секторе Газа, а в Тегеране, хуситов прикармливающих и науськивающих.
Сама по себе история, когда ХАМАС одним ударом разрушает планы уважаемых господ нормализовать отношения на Ближнем Востоке, замирив Израиль, Саудовскую Аравию и государства Залива, унизительна для серьезных игроков. Выходит, фанатикам легко навязать свою волю ответственным правительствам, и те вынуждены идти на поводу у террористов. Кстати, это относится и к Китаю, еще недавно весьма гордому своими посредническими усилиями, которые позволили пойти Иран и Саудовскую Аравию навстречу друг другу. Запад не смог – Китай сумел. А ХАМАС опять-таки это тяжелое достижение одним щелчком разрушил. Кто же тогда в мировой игре главный?
Недаром в то время, как лидеры ХАМАСа ездили на большой разговор в Москву, брат наследного принца и по совместительству министр обороны Саудовской Аравии Халед бин-Салман отправился в Вашингтон. И на тамошних встречах, подчеркивая, несомненно, необходимость вернуться к мирному процессу при решении палестинской проблемы, он обсудил с американскими партнерами и военную активизацию хуситов. Наверняка обсудил и еще какие-то важные вещи, которыми с общественностью делиться не стали. Ключевые игроки явно намерены вернуть себе ключевые роли.
О том, что у саудовских руководителей на уме, у саудовских журналистов на языке. Выступая на одном из кувейтских каналов, журналист Абд аль-Азиз аль-Хамис без лишних слов заявил, что ХАМАС должен быть ликвидирован:«Если война закончится без уничтожения ХАМАС, Израиль и весь свободный мир потерпят поражение. ХАМАС должен прекратить свое существование для того, чтобы Газа могла жить в безопасности. Иран начал эту войну ради своих интересов, так как процесс нормализации в регионе начал им угрожать». Все предельно понятно.
Свидетельством уверенности в саудовских партнерах поделился и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, многое сделавший в годы президента тестя для нормализации на Ближнем Востоке. В эфире Fox News он заявил, что в Саудовской Аравии американские евреи могут себя чувствовать в большей безопасности, чем в кампусе Колумбийского университета: там было совершено нападение на студента, который развешивал фотографии людей, похищенных в Израиле ХАМАС.
События 7 октября резко дестабилизировали ситуацию, причем не только в регионе, но и в мире в целом. Недаром эксперт по национальной безопасности Фиона Хилл, работавшая в администрации Трампа, сравнила атаку ХАМАС с нападением Японии на Перл-Харбор в 1941 году.
Сознание серьезности положения вынуждает ответственных игроков предпринимать важные усилия, чтобы погасить пожар до того, как он сожжет полпланеты. Какие-то решения было бы труднее принимать, если бы хуситы не запустили ракеты.