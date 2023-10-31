Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:13

Несомненно, всякая летящая ракета противника – плохо. Но иногда это так плохо, что даже хорошо. Хуситы, принявшиеся запускать ракеты и дроны по Израилю и пообещавшие это делать, «пока не прекратится израильская агрессия», сильно облегчили Саудовской Аравии задачу определиться со своей позицией в непростой ситуации, которая требует, с одной стороны, проявить солидарность с арабским миром, клеймящим насилие в секторе Газа, с другой – остаться в тесных партнерских отношениях с Соединенными Штатами и оставить открытой возможность установить рабочие отношения с Израилем.

После того, как в небе над королевством пришлось сбивать ракеты, летевшие в сторону Израиля, а затихшие было на несколько месяцев хуситы убили в ходе боя в юго-западной провинции Джазан четверых саудовских солдат, Эр-Рияду убедительно продемонстрировали, что там и так прекрасно понимают: главная проблема Саудовской Аравии не в секторе Газа, а в Тегеране, хуситов прикармливающих и науськивающих. Сама по себе история, когда ХАМАС одним ударом разрушает планы уважаемых господ нормализовать отношения на Ближнем Востоке, замирив Израиль, Саудовскую Аравию и государства Залива, унизительна для серьезных игроков. Выходит, фанатикам легко навязать свою волю ответственным правительствам, и те вынуждены идти на поводу у террористов. Кстати, это относится и к Китаю, еще недавно весьма гордому своими посредническими усилиями, которые позволили пойти Иран и Саудовскую Аравию навстречу друг другу. Запад не смог – Китай сумел. А ХАМАС опять-таки это тяжелое достижение одним щелчком разрушил. Кто же тогда в мировой игре главный? Недаром в то время, как лидеры ХАМАСа ездили на большой разговор в Москву, брат наследного принца и по совместительству министр обороны Саудовской Аравии Халед бин-Салман отправился в Вашингтон. И на тамошних встречах, подчеркивая, несомненно, необходимость вернуться к мирному процессу при решении палестинской проблемы, он обсудил с американскими партнерами и военную активизацию хуситов. Наверняка обсудил и еще какие-то важные вещи, которыми с общественностью делиться не стали. Ключевые игроки явно намерены вернуть себе ключевые роли.