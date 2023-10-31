Казахстан готов нарастить экспорт нефти и урана во Францию, сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Сегодня в Казахстане прошли переговоры лидеров Франции и Казахстана. Bloomberg в преддверии визита Макрона отмечал, что главная цель поездки французского лидера - поиск новых поставщиков урана.

В ходе переговоров с Макроном в узком формате президент Казахстана заявил, что считает официальный визит Макрона в Астану «историческим».

Лидер Казахстана также отметил, что Франция является ключевым и надежным партнером республики в Европейском союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.

Сейчас Франция во многом зависит от обогащенного урана из России, в прошлом году Electricite de France закупила в РФ 153 тонны этого вещества.