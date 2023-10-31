Сияющие лица Макрона и Токаева обновлено 17:04
Казахстан готов нарастить экспорт нефти и урана во Францию, сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Сегодня в Казахстане прошли переговоры лидеров Франции и Казахстана. Bloomberg в преддверии визита Макрона отмечал, что главная цель поездки французского лидера - поиск новых поставщиков урана.
В ходе переговоров с Макроном в узком формате президент Казахстана заявил, что считает официальный визит Макрона в Астану «историческим».
Лидер Казахстана также отметил, что Франция является ключевым и надежным партнером республики в Европейском союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.
Сейчас Франция во многом зависит от обогащенного урана из России, в прошлом году Electricite de France закупила в РФ 153 тонны этого вещества.
*** 10:21
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей резиденции принял прибывшего сегодня в Астану французского коллегу Эммануэля Макрона и представил ему членов правительства, пишут казахстанские СМИ.
Сообщается, что визит Макрона в Казахстан продлится один день. Далее он отправится в Узбекистан.
Казахстанские СМИ отмечают, что за 8 месяцев этого года торговый оборот Казахстана и Франции составил 2,7 млрд долларов, это на 21,1% выше, чем годом ранее.
*** 09:16
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
В аэропорту Астаны его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.
Издание напоминает, лидеры двух стран Касым-Жомарт Токаев и Эммануэль Макрон проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, обсудят вопросы международной и региональной повестки.