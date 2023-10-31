Акперов: Армяне убили моего отца и мать фото; обновлено 12:28
На процессе по делу Вагифа Хачатряна потерпевший Надир Акперов рассказал, что во время нападения на село Мешали армяне убили его отца и мать.
«Ты убийца. Ты убил мою мать и отца. Я его (Хачатряна) хорошо знаю, в селе его называли «Ваги». Утром (армяне) взяли микрофон и потребовали у жителей (Мешали) сложить оружие и сдаться. Стоило кому-то из жителей выйти из дома, его тут же расстреливали. Не смотрели, кто перед ними: дети, женщины, старики…» - заявил Акперов.
Потерпевший добавил, что Хачатрян указывал напавшим армянам дорогу, а затем пытал раненых.
Cудебный процесс продолжится 6 ноября.
*** 11:56
На сегодняшнем процессе по делу Вагифа Хачатряна выступил потерпевший Салман Рагимов. Он рассказал, что не проживал в селе Мешали, а в период известных событий наведался туда в гости. По словам потерпевшего, в результате стрельбы армян он и его сестра были ранены в ноги, а его бабушке пуля угодила в голову: «На село напали утром, убив женщин и детей, подожгли село. Местные рассказывали, что нападавших возглавлял Вагиф». Он обратился к Хачатряну: «Твоя мать тебя вырастила, чтобы убивать азербайджанцев».
Хачатрян заявил, что потерпевшие стали его упоминать лишь после ареста. Прокурор возразил, что еще 15-20 лет назад жители Мешали называли его имя: «В показаниях, записанных за 15-20 лет до вашего ареста, упоминается ваше имя».
Другой потерпевший по имени Ниязи Абдуллаев показал, что армяне расстреляли его брата и других родственников в машине: «Во время данного инцидента меня не было в селе, но моего брата Сабира и других родственников расстреляли в машине. Все говорили, что Вагиф Хачатрян был в рядах нападавших».
Судебный процесс продолжается.
*** 11:53
В Баку проходит очередное судебное заседание по уголовному делу Вагифа Хачатряна.
На заседании под руководством председателя Бакинского военного суда Зейнала Агаева дают показания свидетели.
* * * 09:34
Сегодня в Баку продолжится судебный процесс по уголовному делу Вагифа Хачатряна, который обвиняется в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района Азербайджана в составе армянских незаконных вооруженных формирований.
Уголовное дело рассматривается в административном здании Ясамальского районного суда.
Докладчиком по уголовному делу является судья Джамал Рамазанов.