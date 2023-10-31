На процессе по делу Вагифа Хачатряна потерпевший Надир Акперов рассказал, что во время нападения на село Мешали армяне убили его отца и мать.

«Ты убийца. Ты убил мою мать и отца. Я его (Хачатряна) хорошо знаю, в селе его называли «Ваги». Утром (армяне) взяли микрофон и потребовали у жителей (Мешали) сложить оружие и сдаться. Стоило кому-то из жителей выйти из дома, его тут же расстреливали. Не смотрели, кто перед ними: дети, женщины, старики…» - заявил Акперов.

Потерпевший добавил, что Хачатрян указывал напавшим армянам дорогу, а затем пытал раненых.

Cудебный процесс продолжится 6 ноября.