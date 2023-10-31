В Баку напали на мать и дочь, дочь скончалась
В одном из домов на улице Агададаша Гурбанова в Насиминском районе столицы вспыхнул конфликт между Сайрузом Саттаровым (1969 г.р.) и его соседками Мариной Чабановой (1959 г.р.) и ее дочерью Нарминой Велиевой (1987 г.р.). В ходе конфликта Саттаров набросился на женщин с кулаками.
Чабанова от побоев потеряла сознание, а, очнувшись, обнаружила свою дочь мертвой.
По факту возбуждено уголовное дело. Саттаров задержан.
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