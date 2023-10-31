Экс-дипломат Израиля Михаил Пелливерт в гостях у haqqin.az: «Сектор Газа перейдет под управление международной коалиции»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 10:50

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, который накануне пришел на заседание Совета Безопасности с желтой звездой Давида на груди, призвал страны организации осудить «зверства ХАМАС». На той же волне выступил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, назвавший резню 7 октября «худшим преступлением, совершенным против евреев со времен Холокоста». Израильский премьер-министр выступил категорически против прекращения огня, которое, по его мнению, стало бы уступкой «варварству» ХАМАС. В то же время Нетаньяху заверил, что во время израильских атак не должен погибнуть ни один мирный житель. Тем не менее ООН потребовала немедленного гуманитарного прекращения огня, поскольку вся нынешняя система помощи в секторе Газа обречена на провал. Тем временем Армия обороны Израиля шаг за шагом продвигается вглубь Газы, параллельно нанося авиаудары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. О ситуации на 26-й день войны между Израилем и ХАМАС корреспондент haqqin.az побеседовал с израильским политологом и публицистом, бывшим первым секретарем посольства Израиля в России Михаилом Пелливертом.

- Прежде всего, что вы думаете об антисемитском погроме в Махачкале и поджоге исламистами еврейского культурного центра в Нальчике? - В Дагестане всегда были сильны антиизраильские настроения. В 2012 году, когда я работал в России дипломатом, после атак на евреев, попытки покушения на местного раввина и других всплесков антисемитизма вылетел в Дагестан, где встречался с руководством республики. Уже тогда многие дагестанцы участвовали в различных фундаменталистских исламистских группировках, воюющих в Сирии. То есть в антисемитских настроениях в Дагестане ничего нового нет. Просто сейчас эта ненависть выплеснулась наружу. Удивляет только вялая реакция российских властей. - После информации о том, что израильская бронетехника вошла в сектор Газа, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале нового этапа в войне против ХАМАС. В чем его суть? - Думаю, в ближайшее время мы не увидим ни один из тех сценариев, о которых говорят аналитики, политики, министры, журналисты и т.д. Дело в том, что каждая из сторон войны стремится удивить неординарными решениями. Так что наземная операция, несомненно, будет, однако на вопрос о ее формах, масштабах и протяженности сегодня никто не ответит. Но, судя по заявлениям политического и военного руководства Израиля, война с ХАМАС будет продолжительной, а наземная операция в Газе - поэтапной. То есть не будет быстрого, масштабного наступления и полного захвата Газы сотнями тысяч солдат ЦАХАЛ. Скорее всего, будут массированные удары с воздуха и точечные наземные операции. Полагаю, конечной целью наземной операции, помимо освобождения заложников, будет создание буферной зоны между сектором Газа и израильской границей. - Ширина сектора Газа составляет от шести до двенадцати километров. Какой должна быть контролируемая Израилем ширина буферной зоны, чтобы ракеты, выпущенные из Газы, не долетали до Израиля? - Вы же понимаете: какой бы широкой ни была буферная зона, воспрепятствовать ракетным обстрелам, которую ведут боевики ХАМАС с юга или из другой части территории Газы, невозможно. Газа – это очень маленький клочок земли, занимающий всего 360 квадратных километров. Но тут важно учесть, что есть две Газы - надземная и подземная. И под каждым надземным квадратным километром есть два квадратных километра подземных туннелей. По некоторым данным, общая протяженность тоннелей, проложенных ХАМАС, составляет более 500 километров. Так что создание буферной зоны для Израиля – это возвращение чувства безопасности жителям наших южных поселений, застигнутых 7 октября врасплох чудовищным нападением вконец одичавших террористов. И тотальная демилитаризация Газы. Чтобы власть палестинцев в секторе, которая будет после этой войны, занималась исключительно административными, гражданскими вопросами.

- Аналитики отмечают, что население Газы в большинстве поддерживает идеологию ХАМАС. Вы уверены, что уничтожение верхушки организации и арсеналов террористов может решить проблему безопасности Израиля? - То, что пропаганда ненависти может сделать с людьми, мы видели во время событий в Махачкале. Погромщики не видят и не хотят видеть разницу между израильтянами и местными евреями. Для них это одно и то же. Так вот сознание палестинцев Газы десятки лет формировалось пропагандой лютой ненависти к евреям и Израилю. Состояние палестинского общества очень похоже на афганское после того, как власть в Кабуле перешла к талибам. Прежде всего, надо понимать, что мы имеем дело с необразованными, фундаменталистски настроенными людьми, которых с пеленок убеждали, что евреи, Израиль, Запад, американцы — это зло, которое необходимо убивать. Изменить сознание населения Газы - дело сложное, на это потребуются не месяцы, а годы или даже десятилетия. И этот процесс должен быть сопряжен с наглядным улучшением повседневной жизни в Газе. Однако сегодня Израиль по разным причинам не может взять на себя решение этой задачи. Во-первых, сам по себе масштаб проблемы, предполагающей обустройство жизни 2,5 миллиона человек, слишком обременителен для Израиля. Во-вторых, эмоционально ни мы, ни тем более они к этому не готовы. Слишком много пролито крови, чтобы палестинцы захотели увидеть в Израиле легитимного просветителя. К сожалению, мы не видим готовности со стороны арабских стран принять участие в решении гуманитарных вопросов Газы. Те суммы, которые разные страны и международные структуры вложили за последние 17 лет в экономику, благоустройство, социальный сектор Газы, равноценны финансированию плана Маршалла. Это были поистине огромные деньги, на которые можно было обеспечить всем жителям Газы более чем достойную жизнь. Я надеюсь, что, наряду с чисто военной фазой, власти Израиля озаботятся и тем, что будет в секторе после того, как с верхушкой ХАМАС и инфраструктурой этой террористической организации будет покончено. Хочется надеяться, что будет создана коалиция стран, которая возьмет на себя управление Газой. В противном случае ситуация с Газой никогда не разрешится и через несколько лет мы станем свидетелями очередной эскалации. Судя по заявлениям, которые делают сейчас израильские политики, у нашего Кабинета министров нет долгосрочной политики в отношении Газы. И американцы правы, когда рекомендуют политическому руководству Израиля сформировать, помимо уничтожения ХАМАС, долгосрочные цели этой войны…

- Сейчас как в самом Израиле, так и за его пределами все громче звучат голоса, призывающие ЦАХАЛ остановить военную операцию взамен на освобождение заложников. Насколько приемлема в данной ситуации такая постановка вопроса? - По последним данным, в руках террористов 229 заложников из разных стран мира. Думаю, подавляющее большинство израильского общества не примет сценарий прекращения войны взамен на освобождение заложников. С политической точки зрения это крайне маловероятно, поскольку будет расценено террористами как проявление слабости Израиля. Даже если абстрагироваться и представить, что Нетаньяху решит отменить сухопутную операцию и бомбардировки, то в этом случае ему придется идти на новые выборы, где его проигрыш более чем очевиден… - По сообщению СМИ, на Западном берегу Иордана хамасовцы проводят митинги с призывами открыть против Израиля второй фронт. «У кого есть оружие, расстреливайте евреев или передайте его ХАМАС», - скандировала толпа на площади Аль-Манара в столице палестинской автономии Рамалле… - Вы знаете, самым неожиданным для многих стало в дни нашей войны с ХАМАС относительное спокойствие в палестинской автономии на Западном берегу Иордана и в Самарии, а также в арабской общине внутри Израиля. Думаю, ХАМАС рассчитывал на гораздо большую волну протестов и даже на массовые теракты палестинцев автономии и арабов в Израиле. Но ничего подобного не происходит. Да, Израиль всю последнюю неделю проводит на Западном берегу задержания боевиков ХАМАС, там уже свыше 100 погибших. Но в целом с самого начала эскалации ситуация на Западном берегу остается стабильной. Примечательно, что израильские арабы осудили зверства ХАМАС, они открыто заявили, что эта организация обрекает палестинский народ на жалкое существование. В целом же, Израилю и службам безопасности Палестинской автономии удается держать под контролем волну хамасовцев вне Газы. Я живу в смешанном районе под Иерусалимом, и буквально за забором от меня находятся несколько палестинских деревень. Сотни палестинских рабочих спокойно работают в нашем муниципалитете. Повторю: это действительно большая неожиданность, но на фоне самой жестокой за последние 50 лет войны на Ближнем Востоке ситуация на Западном берегу, а также в сообществе израильских арабов остается относительно спокойной.

- ХАМАС постепенно перекладывает ответственность за резню 7 октября на жителей Газы. Мол, это простые палестинцы проникли вместе с боевиками в Израиль и ослепленные гневом убивали безоружных женщин, стариков и детей… - ХАМАС понимает, что изуверства в приграничных поселках Израиля настроили против них не только мировое сообщество, но и арабские страны, которые в первые дни войны заявили, что категорически осуждают зверства ХАМАС. Так что у террористов нет шансов уйти от ответственности. Вообще нет! Есть много страшных видео, на которых боевики пытают, насилуют, расстреливают безоружных израильтян. У нас все еще несколько сотен неопознанных жертв террористов ХАМАС. Сам по себе факт, что сотни мирных жителей Израиля были взяты в заложники, доказывает нарушение всех допустимых правил ведения войны и свидетельствует о террористической сущности ХАМАС. Так что для Израиля не имеет никакого значения, эта резня была устроена боевиками ХАМАС или жителями Газы, «ослепленными благородным гневом», ХАМАС - террористическая организация, боевики которой убили почти полторы тысячи мирных людей. Если, как утверждают лидеры ХАМАС, жителей наших кибуцев убивали простые палестинцы из Газы, это делает ситуацию еще более чудовищной. Получается, что тотальная ненависть к евреям, которую десятилетиями культивировали идеологи ХАМАС, уже дала страшные всходы. Зерна ненависти, посаженные в 2007 году, проросли в «черную субботу» 7 октября 2023 года. - На фоне всей этой кровавой мясорубки делегация ХАМАС отправилась в Москву. О чем это говорит? - Кремль хочет показать всему миру свое влияние на Ближний Восток. Мол, с Москвой готовы общаться и Израиль, и ХАМАС. Сразу оговорюсь: любые усилия России по освобождению заложников будут встречены в высшей степени положительно. Но если в планах России что-то другое, то встреча с ХАМАС – это фактически демонстрация поддержки Кремлем террористов. Глава делегации ХАМАС Абу Марзук прямо заявил в Москве, что они не приемлют мирный процесс и никогда не смирятся с существованием Государства Израиль. А заместитель главы МИД и спецпредставитель президента России Михаил Богданов, принимая делегацию ХАМАС, дал легитимацию структуре, которую большая часть цивилизованных государств признала террористической. Позиция России в отношении ХАМАС никак не стыкуется с попытками Москвы позиционировать себя в качестве борца с терроризмом, фашизмом, ИГИЛ и прочим.