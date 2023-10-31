Starlink стал доступен в Грузии

«Теперь Starlink доступен в Грузии», - написал Маск на своей странице в социальной сети X.

Компания Starlink Georgia была зарегистрирована в конце июня 2022 года. В середине июля Комиссия по коммуникациям Грузии предоставила компании авторизацию для начала работы в республике.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная Маском в 2002 году.

Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.

Компания Starlink Georgia была зарегистрирована в конце июня 2022 года.