На встрече Алиев отметил, что дружественные и братские отношения между двумя странами успешно развиваются в различных направлениях, в том числе в военной сфере.

Президент высоко оценил постоянную поддержку правительством и народом Пакистана Баку в период агрессии Армении против Азербайджана. Глава государства расценил тот факт, что Пакистан не установил дипломатические отношения с Арменией из-за агрессии этой страны, как демонстрацию братского отношения к Азербайджану.

Алиев также поблагодарил за политическую поддержку Пакистаном Азербайджана во время Второй Карабахской войны.

Подчеркнув, что Баку и Исламабад успешно сотрудничают в сфере военной промышленности, президент коснулся важности проведения нашими странами совместных военных учений.

Затронув вопрос суверенитета и территориальной целостности наших стран на международном уровне, глава государства еще раз отметил, что Азербайджан всегда поддерживает Пакистан в вопросе Джамму и Кашмира.

Алиев выразил уверенность, что визит Асима Мунира послужит делу укрепления сотрудничества двух стран.

Поздравив Азербайджан с победой во Второй Карабахской войне и успехами в проведенных в сентябре этого года антитеррористических мероприятиях, Мунир сказал, что это было встречено с большой радостью в Пакистане. Он вновь подчеркнул, что Пакистан, демонстрируя братские отношения с народом Азербайджана, по сей день не признал Армению.

Мунир выразил признательность за поддержку, проявленную Баку в вопросе Джамму и Кашмира.