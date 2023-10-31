Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:20

Израиль перешел к третьему этапу войны против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа и продолжит расширять сухопутную военную операцию, заявил накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Называть то, что сейчас делает ЦАХАЛ в секторе Газа, можно по-разному: полномасштабным вторжением, формирующими операциями, подготовкой плацдарма или его расширением – сути это не меняет. Началась практическая реализация обещаний израильских властей войти в Газу и что-то там предпринять.

«Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно. Первоначальный этап блокирования завершен. Второй этап — постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа», — так прокомментировал происходящее премьер Нетаньяху. Выбор тактики действий ЦАХАЛ вполне ожидаем: оккупация небольших районов, точечные атаки на подземные тоннели и последующая их зачистка. Исчерпывающую характеристику этой тактики на днях дал экс-глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи: «Израиль пытается проложить несколько линий наступления в Газу. Аксиома такова: вы закрепляете успех. Там, где вы продвигаетесь вперед, вы вкладываете в это больше сил». Подобная операция – всегда запредельный риск с учетом крайне сложной местности, значительных сил противника, которому эта местность знакома, и наличия у него разветвленной (около 500 километров) системы подземных инженерных сооружений, где сосредоточено огромное количество топлива и продуктов питания, позволяющее ХАМАС непрерывно вести боевые действия в течение примерно четырех месяцев.

Кстати, вскрытие этих запасов топлива и продовольствия полностью опровергает заявление хамасовцев и их адвокатов из числа «прогрессивной международной общественности» о гуманитарном кризисе в секторе Газа. Кризис-то есть, но вызван он отнюдь не блокадой Израиля, а тем, что ХАМАС попросту присваивал международную помощь, выделенную палестинцам. Обычная людоедская логика, о которой на днях откровенно сказал в прямом эфире один из лидеров этой организации Абу Марзук. На вопрос журналиста: «Вы построили 500 км подземных тоннелей, но ничего не построили для мирных жителей Газы. Почему?» этот ухоженный и одетый с иголочки господин с аккуратной стрижкой и отполированными ногтями заявил: «75% жителей Газы – беженцы. О них должны заботиться в ООН». Тем самым еще раз подтвердив давно известное: мирное население сектора для ХАМАС – это ресурс и живой щит. И больше ничего. Но вернемся к рискам нынешней операции. Они крайне велики, пусть и не в той степени, как изначально прогнозировались. Прежде всего потому, что конфликтный потенциал на других фронтах, прежде всего со стороны «Хезболлы» и других иранских прокси, оказался ниже, чем следовало из заявлений Тегерана и его клиентов в регионе. Здесь пока наблюдается ситуация, когда «пар уходит в свисток».

Воинственная риторика продолжается, но она никак не подкреплена сколько-нибудь серьезными действиями. Перестрелки между «Хезболлой» и израильской армией происходят, но со стороны шиитской группировки это носит своего рода ритуальный характер, чем что-то более серьезное. Ну а то, что Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем, как и то, что йеменские хуситы заявили, что находятся с ним в состоянии войны – еврейское государство, как представляется, вполне себе переживет. Масштабной и дееспособной арабской «антиизраильской оси» за время с 7 октября так и не возникло. И предпосылок для ее создания становится все меньше. Беспокойство вызывает Западный берег Иордана, перенасыщенный за эти годы оружием и в этом году продемонстрировавший готовность «перейти в состояние сопротивления», но пока палестинская администрация Махмуда Аббаса удерживает свой контроль над этой территорией, как ни пытаются эмиссары ХАМАС ее раскачать. Но от того, что возникновение арабской/исламской «антиизраильской оси» не состоялось, еврейскому государству легче не стало, поскольку в борьбу против него сейчас включились более серьезные силы, которые пока можно условно обозначить «глобалистскими структурами», теми, кто организует многотысячные пропалестинские митинги в Европе и США, кто формирует антиизраильский тренд в политических кругах Запада и консолидирует вокруг него часть тамошних политиков.