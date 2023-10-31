В Украине опровергли пророссийскую статью авторитетного издания

Количество бойцов в Силах обороны Украины остается стабильным, серьезных проблем с их набором пока нет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Комментируя вчерашнюю статью американского журнала Time, Данилов опроверг высокие потери Украины на фронте, заявив, что автор публикации опирался на "российские нарративы". "То, что он там написал, не соответствует действительности от слова совсем", – подчеркнул секретарь СНБО.

Также Данилов опроверг информацию об остром дефиците личного состава в украинской армии из-за проблем с мобилизацией.

"Что касается призыва. У нас не уменьшается количество людей, которые находятся в секторе безопасности и обороны. Будут ли проблемы? Это вопрос, который может возникать со временем. Насколько они будут большими, как они могут влиять на те или иные вещи, будем смотреть тогда", - отметил он.