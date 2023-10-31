Новый уровень ПРО Израиля: впервые за время войны применена «Стрела»

Несколько дней назад Израиль впервые задействовал в ходе боев систему ПРО Arrow («Стрела»): с ее помощью перехватили баллистическую ракету, выпущенную по Израилю повстанцами хути из Йемена.

«Система Arrow, разработанная компанией Israel Aerospace Industries совместно с оборонными ведомствами Израиля и США, продемонстрировала сегодня, что Израиль обладает самой передовой технологией защиты от баллистических ракет на различных дальностях», – заявил гендиректор и президент IAI Боаз Леви.

Израильские СМИ напоминают, что в 2017 году Arrow сбила сирийскую ракету класса «земля-воздух». Однако Узи Рубин, разработчик Arrow и научный сотрудник Иерусалимского института безопасности и стратегии, отметил, что баллистическая ракета из Йемена была гораздо более сложной целью, и именно для таких целей и создавалась Arrow.

СМИ отмечают, что Израиль теперь может доказать Ирану и остальным странам региона, что у него есть полностью готовая к эксплуатации противоракетная оборона против баллистических ракет.