КПП «Рафах» открыл ворота фото, видео
Первая группа иностранцев пересекла КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом, передает AFP.
«Первые иностранцы покидают Газу и едут в Египет через пункт «Рафах», — говорится в сообщении агентства.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что палестинское движение ХАМАС, власти Израиля и Египта при посредничестве Катара и в координации с США пришли к соглашению, которое позволит иностранцам и тяжелораненым лицам выехать из сектора Газа.
Согласно утверждению собеседника агентства, договоренности предполагают, что обладатели иностранных паспортов и тяжелораненые люди смогут перемещаться через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Однако стороны не установили срок, в течение которого этот КПП будет открыт, уточнил источник Reuters.
По его словам, это соглашение не связано с решением таких находящихся на повестке переговоров вопросов, как освобождение удерживаемых ХАМАС заложников и введение гуманитарной паузы для облегчения гуманитарной ситуации в анклаве.
КПП «Рафах» открыл ворота pic.twitter.com/noCWi6JhRb— Bellman13 (@Bellman138) November 1, 2023