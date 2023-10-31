«Первые иностранцы покидают Газу и едут в Египет через пункт «Рафах», — говорится в сообщении агентства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что палестинское движение ХАМАС, власти Израиля и Египта при посредничестве Катара и в координации с США пришли к соглашению, которое позволит иностранцам и тяжелораненым лицам выехать из сектора Газа.

Согласно утверждению собеседника агентства, договоренности предполагают, что обладатели иностранных паспортов и тяжелораненые люди смогут перемещаться через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Однако стороны не установили срок, в течение которого этот КПП будет открыт, уточнил источник Reuters.

По его словам, это соглашение не связано с решением таких находящихся на повестке переговоров вопросов, как освобождение удерживаемых ХАМАС заложников и введение гуманитарной паузы для облегчения гуманитарной ситуации в анклаве.