Алиев порицает Францию: «Подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей»

Ильхам Алиев в обращении подчеркнул, что Азербайджан крайне обеспокоен продолжением в XXI веке колониализма и нарастанием тенденций его новых проявлений, довел до внимания, что оккупировавшая десятки стран в Африке, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, расхищавшая их богатства, на протяжении долгих лет державшая их народы в рабстве Франция совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечества, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность, выразил сожаление от продолжения новых позорных методов колониализма Франции.

Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что Франция также является одной из стран, использовавших наибольшее количество мин в мире, и что Азербайджан занимает одно из первых мест в мире среди стран, наиболее пострадавших от взрывов мин.

Глава государства также подчеркнул, что Азербайджан как председатель Движения неприсоединения поддерживает народы, ведущие борьбу против колониализма и пытающиеся быть свободными.