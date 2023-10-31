12:34

Новые виды израильской военной техники, при создании которой использовали самые современные технологии, сейчас проходит первую проверку боем в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и на северной границе. В частности, миниатюрный квадрокоптер «Маоз» (Spike Firefly). Израильские «Детали» пишут, что производится квадрокоптер концерном «Рафаэль» и предназначен для уничтожения живой силы противника. Такие квадрокоптеры относятся к типу барражирующих боеприпасов, еще их называют дронами-камикадзе.

Поднявшись в воздух, «Маоз» обнаруживает скопление вражеской пехоты и пикирует в ее направлении. «Маоз» предназначен для оснащения каждого отделения или группы спецназа. В боевой комплект входят три квадрокоптера и система управления ими с помощью укрепленного планшета. В ходе боя в городских условиях военнослужащий может запустить «Маоз» и направить его точно в сторону укрытия противника. Весит такой дрон 3 килограмма, он может находиться в воздухе до 15 минут. Радиус его действия – 500 метров, скорость пикирования – 70 километров в час, все боеголовки – 350 граммов. «Маоз» оснащен двухроторным двигателем, не издающим сильного шума. Дроном можно управлять вручную с помощью планшета или автоматически, задав ему точные координаты цели. В случае отмены атаки он возвращается к месту пуска.

Бронетранспортер «Эйтан». В отличие от подобных машин, находящихся на вооружении ЦАХАЛ, «Эйтан» не использует танковые шасси. Это бронетранспортер на колесном, а не на гусеничном ходу. У «Эйтана» восемь колес. Боевые машины такого типа стоят на вооружении многих стран, включая США. Благодаря системе автоматической подкачки колесные бронетранспортеры сохраняют подвижность и после поражения противотанковым оружием. Они оснащены мощными моторами, каждое из восьми их колес ведущее. Вес бронетранспортера – 30-35 тонн, он способен развивать скорость до 90 километров в час. По сообщениям ЦАХАЛ, «Эйтан» отличает высокая маневренность и на пересеченной местности, и в условиях городской застройки. Экипаж бронетранспортера – 12 человек. Боевая машина оснащена орудием и тяжелым пулеметом, которыми с помощью джойстика можно управлять из кабины. Перед каждым членом экипажа установлен экран размером 14 дюймов, передающий изображение с камеры кругового обзора, способной «видеть» и в ночное время. Кроме того, «Эйтан» оснащен системой активной противотанковой защиты.

Компания «Эльбит» разработала корректируемый минометный снаряд «Окец плада» калибром 120 миллиметров. Работает как управляемый снаряд. На прошлой неделе поступило сообщение, что бойцы спецназа «Маглан» впервые применили «Окец плада» в боевых условиях в секторе Газа. Для запуска корректируемого снаряда может быть использован обыкновенный 120-миллиметровый миномет. Он может наводиться на цель с помощью лазера (при содействии наземного расчета, дрона или самолета) или GPS. Снаряд вылетает из миномета по баллистической траектории, но, достигнув высшей точки, выпускает расположенные в его хвостовой части крылья, связанные с внутренним компьютером, который обеспечивает точное наведение на цель. В воздухе «Окец плада» фиксирует лазерную метку или летит в направлении, заданном ему с помощью GPS. Корректируемый минометный снаряд предназначен для поражения неподвижных целей – ракетных установок, устроенных противником засад, сосредоточения живой силы. Если при ведении огня из обычного миномета требуется пристрелка, «Окец плада» попадает в цель с первого раза. Радиус его действия – 8-10 километров.