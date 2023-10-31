Саудовский посол обсудил с главой Минздрава сотрудничество в здравоохранении

Целью встречи было обсуждение дальнейшего сотрудничества и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Иссамом бин Салех аль-Джутейли.

Теймур Мусаев поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в развитии партнерства между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия.

Министр подчеркнул, что Азербайджан и Королевство Саудовская Аравия связывают общие культурные и религиозные корни: «Хочу отметить особую роль визитов на высшем уровне в укреплении двусторонних отношений. Параллельно с другими сферами между нашими странами расширяется сотрудничество и в области здравоохранения». Теймур Мусаев выразил удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества в области медицинской науки и подчеркнул важность дальнейшего развития этих связей.

В свою очередь, посол Иссам бин Салех аль-Джутейли, поблагодарив за теплый прием, отметил, что его страна придает особое значение развитию двусторонних отношений с Азербайджаном. Посол добавил, что имеются все необходимые возможности для повышения уровня сотрудничества в сфере здравоохранения между нашими странами.

В ходе беседы были также обсуждены перспективы сотрудничества в фармацевтической области и в медицинском образовании.