В Министерстве труда и социальной защиты населения прошла встреча с главой представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Алексом Хайкенсом.

Министр обратил внимание на то, что сфера социальных услуг для детей из уязвимых групп населения в Азербайджане из года в год расширяется: создаются условия для реабилитации и интеграции таких детей в общество, обеспечения их возвращения к нормальной жизни.

Сахиль Бабаев отметил, что за прошедший период сложился успешный опыт сотрудничества с ЮНИСЕФ в этом направлении и что Азербайджан придает большое значение тесному и постоянному партнерству с организацией. Он подчеркнул, что между министерством и ЮНИСЕФ подписано шесть планов мероприятий: многоплановые работы ведутся совместно по 14 направлениям.

Алекс Хайкенс в свою очередь отметил успешный опыт работы Азербайджана в сфере защиты детей.