Сахиль Бабаев и Алекс Хайкенс поговорили о детях фото
В Министерстве труда и социальной защиты населения прошла встреча с главой представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Алексом Хайкенсом.
Согласно сообщению пресс-службы Минтруда, во время встречи министр Сахиль Бабаев подчеркнул, что снабжение детей надежной системой социального обеспечения является важной составляющей стратегии социального развития президента Азербайджана.
Министр обратил внимание на то, что сфера социальных услуг для детей из уязвимых групп населения в Азербайджане из года в год расширяется: создаются условия для реабилитации и интеграции таких детей в общество, обеспечения их возвращения к нормальной жизни.
Сахиль Бабаев отметил, что за прошедший период сложился успешный опыт сотрудничества с ЮНИСЕФ в этом направлении и что Азербайджан придает большое значение тесному и постоянному партнерству с организацией. Он подчеркнул, что между министерством и ЮНИСЕФ подписано шесть планов мероприятий: многоплановые работы ведутся совместно по 14 направлениям.
Алекс Хайкенс в свою очередь отметил успешный опыт работы Азербайджана в сфере защиты детей.