Над Крымским мостом вздымаются клубы дыма видео
Сообщается, что над Крымским мостом установлена дымовая завеса в связи с воздушной тревогой.
November 1, 2023
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Сообщается, что над Крымским мостом установлена дымовая завеса в связи с воздушной тревогой.
November 1, 2023
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