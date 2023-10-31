Газета указывает, что события ставят в нелепое положение премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который несколько лет тому назад утверждал, что ему удалось превратить Россию в произраильскую, и афишировал отношения с Путиным в своей предвыборной кампании.

По мнению бывшего посла Израиля в РФ Аркадия Мильмана, реакция Путина на захват Махачкалинского аэропорта в ночь с 29 на 30 октября «представляет собой дополнительную радикализацию антиамериканской и антиизраильской риторики после событий 7 октября».

Мильман подчеркивает, что риторика Путина в отношении еврейского государства выявляет у главы российского государства «конспиративное и манипулятивное мировосприятие, которое представляет агрессора в роли жертвы, лишает Израиль права на реакцию и обвиняет США во всем зле, существующем в мире». Он призывает серьезно относиться к антиизраильской риторике Путина.

Мильман также отметил, что президент РФ не осудил погромщиков Махачкалинского аэропорта, обвинил в произошедшем США и в очередной раз осудил Израиль. По мнению Путина, Израиль, вместо того чтобы бороться с террористами, предпочел коллективное наказание палестинцев.