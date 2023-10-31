Повышенное внимание США к армяно-азербайджанскому урегулированию наш обзор
Если мир между Азербайджаном и Арменией будет достигнут при посредничестве Запада, это станет серьезным ударом по России. Так пишет американская Politico в статье, посвященной процессам на Южном Кавказе.
Издание напоминает, что в последние несколько недель звучали предупреждения о вероятности новых столкновений между Азербайджаном и Арменией, приковавшие внимание США и Евросоюза, наряду с Украиной и Ближним Востоком, к региону Южного Кавказа.
Politico пишет, что после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом были заявления о том, что Баку якобы планирует проведение операции по открытию Зангезурского коридора, хотя на самом деле речь шла всего лишь о риторике сторон, рассчитанной на скорейшее достижение мира.
«Теперь и Азербайджан, и Армения заявляют, что вместо этого в ближайшие несколько месяцев может быть заключено долгожданное мирное соглашение, - пишет издание. - В беседе с Politico помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что никакого плана конфронтации не было вообще, и что проект коридора «потерял свою привлекательность» из-за альтернативных маршрутов через соседний Иран».
Издание приводит также слова премьер-министра Армении Никола Пашинян, который заявил на прошлой неделе, что окончательное прекращение огня может быть подписано в ближайшее время, и представил проект «Перекресток мира», направленный на укрепление транспортного сообщения с Азербайджаном и Турцией.
«Этот шаг станет серьезным ударом по России, у которой до сих пор есть войска, патрулирующие закрытые границы Армении, которые когда-то были границей между Советским Союзом и НАТО, - пишет Politico. - Говоря о мире в наше время, Пашинян даже намекнул, что, возможно, пришло время приказать московским военным уйти раз и навсегда»,
Издание подчеркнуло, что, если усилия, направленные на дипломатическое урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, приведут к подписанию мирного договора, это будет считаться победой Вашингтона и Брюсселя.
«В то время как Россия... стремится растянуть внимание Запада между конфликтами на Балканах, Ближнем Востоке и в Африке, это станет тем самым редким моментом, когда возобладает спокойный ум, и хаос можно будет предотвратить, - пишет Politico. - Только время покажет, так ли это, но на данный момент и Армения, и Азербайджан настроены оптимистично».
Как уже сообщалось, премьер-министр Никол Пашинян в ходе вчерашнего заседания правительства Армении заявил об уже согласованных трех основных принципах мирного договора, в соответствии с которыми стороны должны признать территориальную целостность друг друга, открыть региональные коммуникации и осуществить делимитацию и демаркацию границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.
«В наши планы входит подписание соглашения о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном и Турцией», - сказал Пашинян.
В свою очередь, Эльнур Мамедов, заместитель министра иностранных дел Азербайджана, комментируя заявления премьер-министра Армении, подчеркнул, что основные принципы мирного договора уже согласованы. Мамедов не уточнил, о каких именно принципах идет речь, но отметил, что Армения является стороной, которая для достижения мира должна сделать следующий шаг.
Еще раньше министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул, что для подписания в ближайшее время мирного договора между Арменией и Азербайджаном есть «реальные возможности».