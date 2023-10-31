Илькин Шафиев, автор haqqin.az 13:22

Если мир между Азербайджаном и Арменией будет достигнут при посредничестве Запада, это станет серьезным ударом по России. Так пишет американская Politico в статье, посвященной процессам на Южном Кавказе. Издание напоминает, что в последние несколько недель звучали предупреждения о вероятности новых столкновений между Азербайджаном и Арменией, приковавшие внимание США и Евросоюза, наряду с Украиной и Ближним Востоком, к региону Южного Кавказа.

Politico пишет, что после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом были заявления о том, что Баку якобы планирует проведение операции по открытию Зангезурского коридора, хотя на самом деле речь шла всего лишь о риторике сторон, рассчитанной на скорейшее достижение мира. «Теперь и Азербайджан, и Армения заявляют, что вместо этого в ближайшие несколько месяцев может быть заключено долгожданное мирное соглашение, - пишет издание. - В беседе с Politico помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что никакого плана конфронтации не было вообще, и что проект коридора «потерял свою привлекательность» из-за альтернативных маршрутов через соседний Иран». Издание приводит также слова премьер-министра Армении Никола Пашинян, который заявил на прошлой неделе, что окончательное прекращение огня может быть подписано в ближайшее время, и представил проект «Перекресток мира», направленный на укрепление транспортного сообщения с Азербайджаном и Турцией.

«Этот шаг станет серьезным ударом по России, у которой до сих пор есть войска, патрулирующие закрытые границы Армении, которые когда-то были границей между Советским Союзом и НАТО, - пишет Politico. - Говоря о мире в наше время, Пашинян даже намекнул, что, возможно, пришло время приказать московским военным уйти раз и навсегда», Издание подчеркнуло, что, если усилия, направленные на дипломатическое урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, приведут к подписанию мирного договора, это будет считаться победой Вашингтона и Брюсселя. «В то время как Россия... стремится растянуть внимание Запада между конфликтами на Балканах, Ближнем Востоке и в Африке, это станет тем самым редким моментом, когда возобладает спокойный ум, и хаос можно будет предотвратить, - пишет Politico. - Только время покажет, так ли это, но на данный момент и Армения, и Азербайджан настроены оптимистично».