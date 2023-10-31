Две страны отозвали послов в Израиле

Чили и Колумбия отозвали своих послов в Израиле. Две страны обвинили Тель-Авив в «нарушении гуманитарного права» из-за ударов по сектору Газа , передает Reuters.

Президент Чили Габриэль Борич объявил, что распорядился отозвать для консультаций посла страны в Израиле из-за «нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа».

В своем аккаунте в соцсети X политик написал, что Чили «решительно осуждает» военные операции Израиля и с большой обеспокоенностью наблюдает за ними.



Об отзыве посла объявил также президент Колумбии Густаво Петро, обвинив Израиль в «резне палестинского народа».

Ранее о разрыве дипломатических отношений с Израилем объявила другая южноамериканская страна – Боливия.