Евгений Бай, автор haqqin.az Вашингтон 17:28

Всегда осторожный, избегающий конфликтов президент США Джо Байден, похоже, готов предпринять демарш, если Палата представителей Конгресса решит одобрить пакет экстренной помощи Израилю без увязки его с военной поддержкой Украине. Белый дом предупредил, что президент наложит вето на такой законопроект. Майк Джонсон, новый спикер палаты, избранный после трех недель хаоса и неразберихи, когда кандидаты на эту должность отпадали как фишки домино, оказался в трудном положении. Он противостоит не только администрации Байдена, но и подавляющему большинству сенаторов, как республиканцев, так и демократов, которые настаивают, чтобы экстренная помощь Израилю на 14,3 миллиарда долларов была увязана с поддержкой Украины, на которую президент предлагает потратить 60. 1 миллиарда.

«Решение спикера провести лишь пакет помощи Израилю и игнорирование требования Байдена о поддержке Украины привели к конфликту между Палатой представителей и Сенатом относительно того, как финансировать союзников США во время конфликтов», — констатирует New York Times. Но у Джонсона обозначились и проблемы в отношениях с коллегами-республиканцами в самой Палате. Так, он предлагает найти средства помощи Израилю за счет налоговых сборов, а против этого категорически выступают крайне правые конгрессмены. Джонсон вертится как уж на сковороде, но пока со своим первым серьезным испытанием на посту не слишком справляется. Он, вероятно, понимает, что напрямую выступить против всякой помощи Украине не в его интересах — иначе его могут обвинить в том, что он сдает эту страну Владимиру Путину, а это идет в ущерб национальной безопасности США. «Мы не можем позволить Путину достичь его целей в Украине, потому что дело на этом не остановится и, кроме того, возможно, подвигнет Китай предпринять шаги против Тайваня», — сказал Джонсон почти сразу после вступления в должность.

Однако в администрации Байдена опасаются, что спикер быстро — уже на этой неделе — проведет пакет помощи Израилю, а законопроект о гораздо более объемной поддержке Украине положит под сукно. Кстати, столь значительная помощь Киеву объясняется тем, что Белый дом хочет покрыть ею весь следующий год, чтобы вновь не возвращаться к этой теме в разгар избирательной кампании. У Байдена несколько сильных сторон в этой борьбе. У него отлаженная команда, в отличие от того позорища, которое представляла из себя смесь преданных, но не слишком компетентных лиц у Дональда Трампа. Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин провели важную встречу в Сенате. Там они настаивали на том, чтобы пакеты помощи Израилю и Украине были связаны воедино. Один из их аргументов, понятных законодателям, заключался в том, что, помогая Украине, США наносят удар и по Ирану. «Иран предоставляет России снаряды и дроны, которые разрушают украинскую инфрастуктуру, убивают гражданских лиц, поражают города и поселки на все территории страны, — сказал сенаторам Остин. — США хотят сократить эти возможности, и я думаю, что это (пакет военной помощи Украине) окажет воздействие на способность Ирана что-либо делать для России».

Но прозвучали и другие доводы. «Я могу гарантировать, что без нашей поддержки Путин добьется успеха», — сказал Остин. — Но мы не можем позволить ни ХАМАС, ни Путину победить». «Враги Америки продолжают делать все, чтобы разрушить нас, — заявил госсекретарь Блинкен в своем вступительном слове. — Многие делают ставку на то, что Соединенные Штаты слишком разобщены или отвлечены внутренними делами, чтобы придерживаться избранного (внешнеполитического курса). И это вызов для национальной безопасности президента Байдена». По всей видимости, эти доводы дошли до сенаторов. «Реальность заключается в том, что эти два вопроса связаны, и оба являются экстренными, — сказала сенатор Пэтти Мюрей, председатель комитета по ассигнованиям верхней палаты, с января 2023 года замещает должность Временного президента Сената. — Наши враги хотели бы, чтобы мы были разделены. Так покажем же им наше единство». Такого же мнения и сенатор Сьюзан Коллинз. «Некоторые фокусируются лишь на поддерживаемых Ираном террористах, которые убили так много израильтян 7 октября, —говорит она. — Но мы должны признать, что нашей национальной безопасности угрожают все авторитарные деятели, которые намерены похоронить международный порядок, установленный после Второй Мировой войны».