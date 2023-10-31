«Мы сегодня с моим коллегой обсудили предстоящий визит президента Раиси в Турцию, включая подготовку к визиту», — сообщил Фидан.

*** 15:46 Президент Ирана Ибрагим Раиси в ближайшее время посетит Турцию с официальным визитом. Как передают турецкие СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции в Анкаре, на которой присутствовал его иранский коллега Хоссейн Амир Абдоллахиан.

В рамках встречи Фидан также выразил свое мнение относительно ситуации на Ближнем Востоке. «Справедливость должна быть одинаковой для Украины и Палестины. Если мы хотим справедливого мира, мы должны действовать принципиально и последовательно», — сказал он.

По словам Фидана, «ЕС и США действуют в порядке, определенном Израилем».

«Израиль должен отказаться от своего неправильного пути и прекратить насилие. Безопасность не может быть обеспечена путем насилия», — сказал он.

Фидан подчеркнул, что «Турция полна решимости добиться прекращения огня и устойчивого мира в секторе Газа, а самым важным вопросом с точки зрения мира и безопасности для Израиля и Палестины является решение о создании двух государств».

Он также прокомментировал позицию Европейского союза в отношении конфликта. «К сожалению, Европейский союз, занимая свою позицию, не хочет слышать слово «перемирие». Их позиция соответствует мере, которую одобрят США и Израиль. Мы видим, что на Востоке и на Западе человеческая совесть возмущается этим и выражает свой протест», — заявил Фидан, добавив, что «теперь необходимо сосредоточиться на том, что можно сделать для достижения устойчивого мира». «Запад в настоящее время потерял моральное превосходство», — заключил он.

По словам же Абдоллахиана, США и Израиль несут ответственность за то, что ситуация в секторе Газа вышла из-под контроля. Он добавил, что «Иран ведет переговоры со всеми странами региона, чтобы остановить конфликт, а доставка гуманитарной помощи в Газу чрезвычайно важна».