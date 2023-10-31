Силовики нагрянули к мэру украинского города

Служба безопасности Украины сегодня, 1 ноября, проводит обыски в городском совете и кабинете мэра Ужгорода Богдана Андреева. Они связаны со злоупотреблениями отдельных депутатов и госслужащих по пересечению границы, сообщили украинским СМИ источники в правоохранительных органах.

Как пишут украинские журналисты, СБУ проводит обыски в рамках следствия о вероятной причастности местных депутатов и должностных лиц к незаконному выезду из Украины во время военного положения.