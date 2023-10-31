Президента Грузии призвали помиловать Саакашвили

«Я никогда не просил у нее (Зурабишвили) ничего. Призываю в прямом эфире принять решение о помиловании Саакашвили… Он не чувствует себя хорошо несмотря на то, что выглядит лучше и так далее», - сказал Гварамия.

Он подчеркнул, что Саакашвили является «заключенным президентом», и Зурабишвили также получила сигналы о том, что может оказаться в подобной ситуации.

Помилование стало бы «самым верным решением», констатировал Гварамия.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам он назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку.

Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии. В «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.