Президента Грузии призвали помиловать Саакашвили
Основатель оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Ника Гварамия призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать бывшего главу государства Михаила Саакашвили, сообщает телеканал «ТВ Пирвели».
«Я никогда не просил у нее (Зурабишвили) ничего. Призываю в прямом эфире принять решение о помиловании Саакашвили… Он не чувствует себя хорошо несмотря на то, что выглядит лучше и так далее», - сказал Гварамия.
Он подчеркнул, что Саакашвили является «заключенным президентом», и Зурабишвили также получила сигналы о том, что может оказаться в подобной ситуации.
Помилование стало бы «самым верным решением», констатировал Гварамия.
Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам он назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку.
Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии. В «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.