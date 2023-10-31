Депутат Госдумы поддержал Пригожина: его лишили мандата «за прогулы»

Госдума лишила мандатов двух депутатов: Василия Власова из ЛДПР и Вадима Белоусова из «Справедливой России — За правду». Решение принято на основании решения комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, передают российские СМИ.

Власов, избранный в Госдуму в 2016 году, обвинен в пропуске более 60% заседаний, что он сам отрицает. Он утверждает, что присутствовал почти на всех заседаниях и на большинстве собраний комиссии. Власов предполагает, что его лишили мандата из-за активной общественной деятельности, включая поднятие вопросов по «Вагнеру», о мобилизованных и ветеранах. По его мнению, руководство партии и лично глава ЛДПР Леонид Слуцкий решили лишить его полномочий.

Власов был избран в Госдуму в 2016 году от ЛДПР, на тот момент ему был 21 год. После начала войны в Украине он разместил в своем офисе пункт записи добровольцев для вступления в ЧВК «Вагнер».

Слуцкий в свою очередь заявил: «Мы ни от кого не отрекаемся, мы не имеем отношения к каким-то специальным нападкам. Мы признаем только то, что в Госдуме, особенно сегодня, надо работать. Надо принимать участие в работе профильных комитетов и комиссий. В противном случае каждый, кто не работает, в связи с нормой закона может оказаться в такой ситуации».

Белоусов был осужден на 10 лет строгого режима по делу о получении взятки в размере более 3 млрд рублей и объявлен в розыск в августе 2022 года. Глава думской комиссии Отари Аршба заявил, что полиция до сих пор не может найти Белоусова.