В Центре продаж и обмена ЗАО AzerGold состоялась рабочая встреча с руководством компании CIT Coin Invest AG из Лихтенштейна.

На встрече обсуждались различные аспекты сотрудничества с международной компанией, которая является создателем и патентообладателем процесса Smartminting, считающегося революционной технологией в области современной нумизматики.

Было отмечено, что AzerGold заинтересовано в широком применении передовых технологий и инновационных подходов по всем направлениям деятельности, особенно в сфере производства. Так, Общество намерено воспользоваться преимуществами технологии Smartminting, современного и альтернативного производственного решения для создания ассортимента золотых монет, которые ЗАО реализует на розничном рынке с 2019 года.

Затем было рассказано о производственном опыте компании CIT Coin Invest AG. Было подчеркнуто, что самым большим преимуществом технологии Smartminting является точное отображение деталей необычных, сложных дизайнов, а также производство рельефных монет в 3D и более выпуклых формах. На встрече была выражена уверенность в том, что продукция, которая будет изготовлена по данной технологии, вызовет высокий интерес покупателей, как и другие разновидности монет.

Напомним, что впервые AzerGold выпустило золотые и серебряные монеты для местного розничного рынка в 2018 году. Коллекции золотых и серебряных монет различных дизайнов, пропагандирующие историю, искусство, культурное наследие Азербайджана, – это уникальный выбор в качестве подарка, а также выгодный инвестиционный вклад, который можно обменять на национальную валюту в любое время.