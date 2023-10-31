России не терпится объявить о поражении Украины
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании заявил о «поражении» украинских войск в «зоне специальной военной операции», передает РБК.
По его словам, несмотря на поставки натовского вооружения, «киевский режим терпит поражение».
«Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение», — сказал министр, добавив, что российские части продвигаются вперед и занимают выгодные рубежи.
Ранее президент России Владимир Путин назвал смешными утверждения о том, что Россия «проигрывает войну» в Украине.
«Если проиграна война, о чем мы говорим? Зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну смешно», — сказал Путин на пресс-конференции в Пекине. Он предложил американцам забрать назад поставляемое Украине вооружение и «садиться за блины», приезжать «на чаепитие».