Министр: Советское образование теоретически было сильнее западного

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе своего выступления на Форуме развития образования в Баку заявил, что Азербайджан должен сформировать систему образования, выпускники которой были бы актуальны на рынке труда.

«Посмотрим правде в глаза: образовательное наследие советских времен было ценнее, чем западное. Но прикладная работа была возможна только после практического опыта.

Главной целью, стоящей перед каждым государством, является занятость населения. Мы должны сформировать такую систему, чтобы иметь возможность быстро обучать персонал в соответствии с требованиями общества.

В сфере высоких технологий, конечно, всегда есть развитие. Но и зацикливаться на этом профессиональном направлении тоже было бы неправильно. Например, даже младший техник, обладая высоким мастерством, может создать большую инновацию», - сказал министр.

Бабаев отметил, что сегодня в мире активно обсуждаются перспективы альтернативной и солнечной энергии.

«Раньше эта область не нуждалась в таком количестве кадров, как сегодня. То есть у каждого периода свои требования. У нас должны быть сценарии для развития в разных направлениях. Необходимо иметь возможность применять полученные знания и умения», - подчеркнул он.

Глава ведомства упомянул, что важно применение концепций в сфере образования.

«Профессии и специальности должны постоянно развиваться. Занятость населения также является одной из основных целей. Важна подготовка различных категорий граждан. В будущем мы увидим увеличение и уменьшение потребности в кадрах в соответствии с требованиями. Это тоже вполне естественно», - добавил Бабаев.