Эпатажного владельца бакинского салона красоты арестовали в Турции

Haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ сообщает, что пару обвиняют в отмывании грязных денег. Генеральная прокуратура начала расследование в отношении Энгина Полата и Дилан Полата. Их обвиняют в отмывании средств, добытых преступным путем, нарушении Налогового процессуального кодекса, а также деятельности по организации и проведению азартных игр.

Дилан Полат часто оказывалась в центре внимания из-за роскошного образа жизни и дорогих подарков от своего супруга. В частности, Д.Полат вместе с мужем, ее бизнес-партнером Энгином Полатом, посещала свадьбу своих друзей и подчиненных, принося с собой мешок с деньгами.

За несколько дней до этого события она также привлекла внимание СМИ, заказав торт на день рождения своего мужа стоимостью 60 тысяч турецких лир (примерно 4 320 манатов). Дилан Полат также стала предметом обсуждения в социальных сетях из-за употребления кофе с добавлением золотой пыли, а также из-за украшения букета цветов золотыми монетами.

В салоне красоты пары в Баку проводятся дорогостоящие косметические процедуры с использованием самых современных аппаратов.